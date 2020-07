Renegade 4xe e Compass 4xe: i nuovi modelli ibridi plug-in di Jeep si gestiscono come uno smartphone (Di mercoledì 22 luglio 2020) Autonomia di 50 km in full electric e un’anima hi-tech per le due vetture in arrivo a settembre Renegade 4xe e Compass 4xe: i nuovi modelli plug-in di Jeep si gestiscono come uno smartphone. FCA ha lanciato le due versioni ibride dei modelli già in commercio: costano tanto ma è la tecnologia del futuro Leggi su it.mashable

Connessioni : Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe: i nuovi modelli plug-in si gestiscono come uno smartphone @mashableitalia - MashableItalia : Renegade 4xe e Compass 4xe: i nuovi modelli ibridi plug-in di Jeep si gestiscono come uno smartphone - infoiteconomia : Jeep Renegade e Compass 4xe, ibride plug-in in rampa di lancio: i prezzi - infoiteconomia : Jeep, svelati ulteriori dettagli su Renegade 4xe e Compass 4xe - EstebBeltramino : Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, debutto in concessionaria #motori -