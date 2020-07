Pensione invalidità civile 2020: a chi spettano gli aumenti sotto i 60 anni? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pensione invalidità civile 2020: a chi spettano gli aumenti sotto i 60 anni? Pensione invalidità civile 2020: la recente sentenza della Consulta con cui si dispone l’aumento degli assegni è da applicare indipendentemente dall’età del beneficiario. L’incremento al milione, insomma, spetta a partire dai 18 anni.Segui Termometro Politico su Google News Pensione invalidità civile: l’aumento spetta a tutti Pensione invalidità civile – Con una sentenza depositata il 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha disposto l’aumento degli assegni erogati agli ... Leggi su termometropolitico

