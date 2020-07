La ricetta ghiotta e veloce: le polpette di pane (Di mercoledì 22 luglio 2020) La ricetta ghiotta e veloce: le polpette di pane. La ricetta che ti presentiamo oggi non solo è buona e sfiziosa, ma permette anche di riciclare in modo gustoso il pane avanzato e magari anche un po’ raffermo. Si tratta di polpette di pane che possono andare bene per svariate occasioni e funzionano benissimo anche come finger food in un aperitivo serale. La loro preparazione è piuttosto semplice e anche abbastanza rapida. Sono uno stuzzichino invitante che piace a tutti, anche ai bambini, forse soprattutto ai bambini. Per l’eventuale farcitura, poi, l’unico limite è la fantasia: scamorza, mozzarella, prosciutto cotto, olive snocciolate e così via… Ma vediamo come si preparano. La ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : ricetta ghiotta Liquore alla crema di pistacchio | Ricetta ghiotta e fresca RicettaSprint Benedetta Rossi, il marito svela il suo segreto: ‘Non prepara mai ricette di pesce perché…’

Anche le più grandi cuoche hanno il loro punto debole. Quello di Benedetta Rossi è stato svelato dal marito nelle IG Stories, mentre la food blogger rispondeva alle domande dei fan. La protagonista di ...

Frittelle di zucchine croccanti: la ricetta veloce e ghiotta

Le frittelle di zucchine sono un ottimo antipasto per cene o buffet con amici o parenti. Pronte in pochissimi minuti, sono davvero buone e sfiziose. La ricetta delle frittelle di zucchine croccanti L ...

