I giudici non vogliono auto-processarsi: Palamara & C. rinviati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Fazzo La seduta del Csm aggiornata a settembre. Nessuno vuole stare nella "disciplinare" Se al Consiglio superiore della magistratura avessero davvero voglia di fare pulizia dell'incredibile marciume scoperto dalla Procura di Perugia indagando sull'ex consigliere Luca Palamara, dovrebbe esserci la coda da membri ansiosi di fare parte della sezione disciplinare e di accertare in fretta quanto accaduto. Invece niente di tutto questo, il procedimento contro Palamara e altri cinque ex consiglieri ieri fa finta di cominciare e poi viene rinviato di due mesi, 15 settembre: e ancora non si sa chi saranno i componenti della sezione. Perché di fatto il «caso Palamara» è una rogna di cui (tranne Piercamillo Davigo) nessuno vuole occuparsi: né per cacciare Palamara in quattro e ... Leggi su ilgiornale

