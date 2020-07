Gorizia, bambino di 12 anni cade e muore in un pozzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gorizia, bambino di 12 anni trovato morto in un pozzo Un bambino di 12 anni è caduto ed ha perso la vita in un pozzo profondo circa trenta metri nel parco Coronini Cromberg, a Gorizia. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo esanime del piccolo, morto in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, è probabile che il 12enne sia caduto mentre giocava: si trovava nel parco insieme a un centro estivo. Notizia in aggiornamento Le notizie di cronaca di TPI Leggi su tpi

