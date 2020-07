Fonseca: «Non vogliamo vendere Zaniolo e Pellegrini» (Di giovedì 23 luglio 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la tennistica vittoria della Roma contro la SPAL. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 con cui la Roma ha schiantato la SPAL. Queste le sue parole. Zaniolo – «I giocatori che sono entrati sono stati tutti importanti, hanno lavorato per la squadra. Abbiamo molti giocatori stanchi, chi entra deve fare bene con l’atteggiamento giusto, come fatto oggi». Pellegrini E Zaniolo – «Non li vogliamo vendere, sono due giocatori importanti per il futuro della Roma». PROBLEMI CON Zaniolo – «Non c’è nessun problema con lui. Lui è un talento, un giocatore importante per la Roma. Non è giusto ... Leggi su calcionews24

