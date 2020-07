E poi non c’è Cattelan (Di mercoledì 22 luglio 2020) E Poi C'è Cattelan E poi non c’è Cattelan. Il grande assente dell’intrattenimento targato Sky, nella stagione 2020/2021, è il talk show di Sky Uno. Ebbene sì, dopo averne glorificato a più riprese il successo on e “off screen” (mentre al contempo si iniziava a ridimensionarlo), la pay tv decide di farne a meno del tutto nella prossima annata. Con buona pace di Alessandro Cattelan, che non aveva mai nascosto la spasmodica predilezione per il programma. “Ogni tanto leggo di gente che si chiede quando farò il salto (…) Non capisco cos’altro dovrei ambire a fare”, dichiarava pochi mesi fa. E ora? Fuori la produzione originale (più o meno!) E Poi C’è Cattelan, dentro il “formato Rai” Pechino Express, a ... Leggi su davidemaggio

