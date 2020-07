Voto di scambio nel Napoletano: due arresti, anche un sindaco (Di martedì 21 luglio 2020) commenta I carabinieri hanno arrestato Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano, nel Napoletano, e Luigi Esposito, detenuto in regime di 41bis. Sono ritenuti ... Leggi su tgcom24.mediaset

massimoneri90 : Arrestato sindaco Marigliano: è accusato di voto di scambio dai pentiti della camorra - GrumoNevanoNews : CAMORRA E VOTO DI SCAMBIO, ARRESTATO IL SINDACO DI MARIGLIANO - Gazzettino : Arrestato il sindaco di Marigliano: è accusato di voto di scambio con la camorra - DavidRo59411925 : RT @MediasetTgcom24: Voto di scambio nel Napoletano: due arresti, anche un sindaco #cronacanapoli - mauneobux : #News Ultim'ora Voto di scambio: due arresti, uno è sindaco di Marigliano -

Ultime Notizie dalla rete : Voto scambio

Un’ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano, e di Luigi Esposito, d ...Un'ordinanza cautelare di custodia in carcere è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano, e di Luigi Esposito, d ...