Vacanze senza internet? In Sardegna si può col digital detox (Di martedì 21 luglio 2020) Un fine settimana senza internet e a contatto con la natura? In Sardegna si puo' fare. Parola di Gavino Puggioni, 27 anni, di Ploaghe (Sassari), che l'anno scorso ha messo su l'azienda 'Logout, live now' (Disconnettiti, vivi ora), per promuovere il cosiddetto 'Week-end digital detox', ossia uno o due giorni senza cellulari e connessioni digitali varie. "I partecipanti, appena arrivano nel luogo della vacanza", spiega Puggioni all'AGI, "ci consegnano lo smartphone, che conserviamo in una cassetta di sicurezza. A quel punto inizia il soggiorno che prevede, tra le diverse attività, sedute di yoga e passeggiate nei boschi, considerato che l'evento si svolge sempre in parchi o aziende agrituristiche". A luglio gli ultimi week-end 'alternativi' si sono tenuti a Lollove, borgo medioevale del comune ... Leggi su agi

