Ucraina, uomo armato sequestra un bus con 20 persone a bordo (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – Un uomo armato sta tenendo in ostaggio circa 20 persone a Lutsk, città Ucraina a circa 400 chilometri a ovest di Kiev. L’uomo ha sequestrato un bus con le persone a bordo e stando a quanto reso noto dai media locali sarebbe armato ma non hè chiaro se abbia anche esplosivi. La polizia Ucraina ha riferito di aver sigillato il centro della città. Gli agenti avrebbero poi già identificato l’aggressore e non sembrerebbe collegabile a cellule terroristiche. L’uomo avrebbe infatti espresso frustrazione per il “sistema ucraino” sui social. Alcuni media ucraini riferiscono che sul posto del sequestro si sono sentiti degli spari, ma ... Leggi su ilprimatonazionale

