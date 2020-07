‘Trono over’, Veronica Ursida sulla relazione con Giovanni Longobardi: “I sentimenti stanno crescendo e…” (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo aver deciso di provare a conoscersi meglio lontano dalle telecamere, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida sembrano essere sempre più affiatati. I dubbi di lui, che lo avevano portato ad essere piuttosto perplesso pensando ad una possibile vita a due accanto alla romana, sembrano scemare giorno dopo giorno. Dopo aver trascorso dei romantici momenti a Capri, a rilasciare un’intervista a Uomini e Donne magazine è stata la Ursida che ha confermato di essere molto contenta del suo rapporto con Giovanni: Le cose tra di noi stanno andando avanti e sempre meglio. Lui stesso mi ha confermato che sta facendo dei passi avanti nei miei confronti. Adesso è il momento in cui vorrei ricevere anch’io le mie conferme e delle dimostrazioni. Ho ... Leggi su isaechia

