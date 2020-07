Spotify, in arrivo il supporto video completo ai podcast (Di martedì 21 luglio 2020) Spotify ora supporta i podcast video, a partire da una manciata di spettacoli che possono essere visti dalla maggior parte degli utenti premium e free. L’azienda ha annunciato oggi la notizia, dicendo che tutti gli utenti di podcast potranno non solo ascoltare questi spettacoli ma anche guardarli, sia sul desktop che sul cellulare. Per ora, … L'articolo Spotify, in arrivo il supporto video completo ai podcast Curiosauro. Leggi su curiosauro

mhl_lll : È uscito venerdì scorso e qui ne avete già parlato ampiamente, ma io arrivo tardi... che cosa ci devo fare. Anyway,… - AndBand7 : RT @TheShotIT: Su The ANDone Podcast è in arrivo la sesta puntata dell'Apocalypse Draft, con le scelte che vanno dalla 77 alla 91. La trov… - Gaietix : RT @TheShotIT: Su The ANDone Podcast è in arrivo la sesta puntata dell'Apocalypse Draft, con le scelte che vanno dalla 77 alla 91. La trov… - TheShotIT : Su The ANDone Podcast è in arrivo la sesta puntata dell'Apocalypse Draft, con le scelte che vanno dalla 77 alla 91.… - Cagniolini : Arrivo sicuramente in ritardissimo, ma che meraviglia, ricorda L’Impératrice, ma meno “guardami-guardami”. -