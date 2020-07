Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di martedì 21 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus (UCL)802Atalanta*743Inter724Lazio695Roma586Napoli (UEL)567Milan568Sassuolo489Hellas Verona4510Bologna*4311Cagliari4212Fiorentina4213Sampdoria4114Parma4015Torino3716Udinese3617Genoa3318Lecce2919Brescia2420Spal (R)19Legenda:(C) Campione d’Italia e ammessa alla UEFA Champions League 2020-2021.(UCL) Ammesse alla UEFA Champions League 2020-2021.(UEL) Ammesse alla UEFA Europa League 2020-2021.(R) Retrocesse in Serie B 2020-2021. Serie A, 34^ giornata Juventus sempre più vicina allo Scudetto. Gli otto punti di ... Leggi su newsmondo

