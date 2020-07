Sarri- Juventus: scudetto a un passo (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus è ad un passo dal nono scudetto consecutivo. Una cavalcata avvenuta in un campionato particolare ed anacronistico. Maurizio Sarri ha dovuto convivere con alcune difficoltà, con gli infortuni di Chiellini e Demiral e superare le critiche di un ambiente che probabilmente si aspettava ulteriori miglioramenti sul piano del gioco. Nel calcio contano i risultati e i bianconeri sono adesso avanti di otto lunghezze rispetto all’Inter e nove punti sopra l’Atalanta. Con il successo sulla Lazio di ieri sera, la Juventus intravede lo scudetto, ora distante soltanto 4 punti. Cristiano Ronaldo è stato determinante nel 2020 e soprattutto nella ripresa del campionato post lockdown con le sue reti. L’asso portoghese è andato ... Leggi su alfredopedulla

