Saldi in Campania: la FedAPI è contraria e contesta la scelta (Di martedì 21 luglio 2020) Duro attacco di FedAPI in merito all'inizio del Saldi in Campania. 'La Conferenza Stato-Regioni ha concesso ai Consigli Regionali di scegliere autonomamente quando dare inizio alla stagione dei Saldi. ... Leggi su salernotoday

infoitinterno : Via ai saldi estivi in Campania, De Luca: 'Importante dare respiro al commercio' - infoitinterno : De Luca annuncia: ''Anticipiamo a questa mattina l'inizio dei saldi in Campania'' - infoitinterno : Saldi estivi in Campania, l'annuncio a sorpresa di De Luca: «Al via da oggi» - rcarangelo : Saldi al via in CAMPANIA. “Ma le persone non hanno soldi in tasca” - Quasimezzogiorn : La #Campania anticipa i #saldi. #DeLuca: “Decisione per far respirare il #commercio” -