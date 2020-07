Rocket League diventa free-to-play con funzionalità cross-platform (Di martedì 21 luglio 2020) Rocket League sta cambiando in grande stile. Oggi, lo sviluppatore Psyonix ha annunciato che, nel corso dell’estate, il gioco multiplayer di ‘calcio-auto’ sarà free-to-play. Inoltre, il gioco diventerà cross-platform, comprendendo elementi come le skin, la progressione dei battle pass e il grado online. Le cose stanno cambiando in modo significativo anche per la versione PC del gioco. Quando la versione free-to-play di Rocket League sarà lanciata, il gioco passerà da Steam all’Epic Games Store. (Psyonix è stato acquistato da Epic l’anno scorso).” Queste le parole degli sviluppatori: “Rocket ... Leggi su nonsolo.tv

