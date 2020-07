Regionali, con De Luca scende in campo Mensorio jr (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvanti un altro. Con Vincenzo De Luca scende in campo un figlio d’arte: Giovanni Mensorio, figlio dello storico esponente della Democrazia Cristiana Carmine Mensorio (morto suicida), correrà per un seggio in Consiglio regionale in Campania. Al momento pare che Mensorio jr dovrebbe essere candidato nella lista Noi Campani promossa dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Stallo ancora in Forza Italia sulle liste: i problemi maggiori si registrano a Napoli dove il coordinatore Domenico De Siano è alla ricerca del capolista. L'articolo Regionali, con De Luca scende in campo Mensorio jr proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

