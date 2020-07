Processo Eni Nigeria, i pm chiedono condanna a 8 anni per Claudio Descalzi e per l’ex ad Paolo Scaroni (Di martedì 21 luglio 2020) Sono condanne pesanti quelle richieste dall’accusa al termine del Processo Eni sulle presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011. Secondo il procuratore aggiunto Fabio De pasquale, l’attuale amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (all’epoca numero 2 dell’azienda) e l’ex ad Paolo Scaroni devono essere condannati a 8 anni di reclusione per il loro ruolo nella vicenda. Fra i 13 imputati compaiono anche Luigi Bisignani e altri manager come Vincenzo Armanna, ora diventato grande accusatore della società. L'articolo Processo Eni Nigeria, i pm chiedono condanna a 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sono condanne pesanti quelle richieste dall’accusa al termine del processo Eni sulle presunte mazzette versate dal Cane a sei zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011.

