OnePlus lancia Nord, lo smartphone top di gamma dal prezzo accessibile (Di martedì 21 luglio 2020) Fotocamera di qualità, autonomia e potenza. Con un cartellino che parte da 399 euro Fuori la concretezza del colosso cinese, all'interno molte novità interessanti. Ecco lo smartphone OnePlus Nord, meno costoso rispetto ad altri marchi Leggi su it.mashable

Nova24Tec : Doppio squillo di OnePlus: ecco Nord e i primi Buds La casa cinese presenta uno smartphone che ritorna alle origini… - lucatremolada : Doppio squillo di OnePlus: ecco Nord e i primi Buds La casa cinese presenta uno smartphone che ritorna alle origini… - notebookitalia : OnePlus lancia i suoi primi auricolari true-wireless, OnePlus Buds, dotati di ricarica rapida Warp Charge, Bass Boo… - SimoneCosimi : #OnePlus lancia il suo primo smartphone 'economico' - - DigiTalkPR : OnePlus lancia Nord, lo smartphone top di gamma dal prezzo accessibile Fotocamera di qualità, autonomia e potenza.… -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus lancia

Arriva OnePlus Nord, misterioso smartphone di fascia media dal prezzo conveniente e le caratteristiche top: ecco la scheda tecnica completa. OnePlus Nord si rivela in maniera ufficiale: prezzo economi ...OnePlus lancia i suoi primi auricolari true-wireless, OnePlus Buds, dotati di ricarica rapida Warp Charge, Bass Boost e supporto Dolby Atmos. Già in preordine in Italia al prezzo di 89 euro. Oltre al ...