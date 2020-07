“No al ddl sull’omotransfobia”. Il litorale romano scende in piazza contro la Zan-Scalfarotto (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – Anche il litorale romano si unisce alla mobilitazione contro la legge-bavaglio Zan-Scalfarotto che prevede di estendere alcuni reati già previsti del codice penale, agli episodi di odio basati sull’omofobia e sulla transfobia. Al reato di discriminazione «razziale, etnica e religiosa» si aggiungerà quindi quello fondato «sul genere e sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere». Un dl liberticida che annuncia l’ennesimo attacco alla libertà di espressione e alla democrazie, una legge pericolosa dettata dalla volontà di impedire l’agibilità politica di milioni di italiani. «I politici che propongono queste leggi spesso indicano come “omofobi” coloro che sono in disaccordo ... Leggi su ilprimatonazionale

chiaralucetw : Il litorale romano si mobilita contro il #ddlzanscalfarotto. No a una legge liberticida. No alla censura. No alla d… - 75Ginny : RT @BeatoBartoloL: Omofobia: Don Lillo fa una omelia infuocata contro il ddl Zan-Scalfarotto. Quanto tempo servirà alla 'miserikordia' per… - caterinacorda1 : RT @BeatoBartoloL: Omofobia: Don Lillo fa una omelia infuocata contro il ddl Zan-Scalfarotto. Quanto tempo servirà alla 'miserikordia' per… - gieffeci71 : RT @BeatoBartoloL: Omofobia: Don Lillo fa una omelia infuocata contro il ddl Zan-Scalfarotto. Quanto tempo servirà alla 'miserikordia' per… - Concy761 : RT @BeatoBartoloL: Omofobia: Don Lillo fa una omelia infuocata contro il ddl Zan-Scalfarotto. Quanto tempo servirà alla 'miserikordia' per… -

Ultime Notizie dalla rete : “No ddl Cybercrime, si intensificano gli attacchi all’Italia con Ursnif via Agenzia delle Entrate e DHL Difesa e Sicurezza