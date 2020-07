L’Egitto approva dispiegamento di forze in Libia (Di martedì 21 luglio 2020) Il parlamento egiziano ha dato il via libera ad un eventuale intervento sul suolo libico contro le forze turche posizionate nel paese. Come si legge dalla nota, “L’Egitto ha approvato all’unanimità lo spiegamento di membri delle forze armate egiziane in missione di combattimento fuori dai confini egiziani; per difendere la sicurezza nazionale contro milizie armate … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : L’Egitto approva Quando arriverà il Rilancio? Decreti legge tra norme “fantasma” e approvazioni “salvo intese” Il Sole 24 ORE