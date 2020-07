La psico-setta che riduceva in schiavitù. Donne e bimbe nella rete del "dottore" (Di martedì 21 luglio 2020) Nadia Muratore Le vittime manipolate con l'aiuto di psicologhe compiacenti È stato il raccapricciante racconto fatto tra le lacrime di una bambina, a far scattare le indagini che hanno portato a smantellare una psicosetta con base operativa a Novara, il cui fine era la riduzione in schiavitù, anche sessuale, delle adepte - tra le quali anche molte minorenni - attraverso un vero e proprio lavaggio del cervello, che avveniva spesso con l'aiuto di psicologhe compiacenti. Ventisei le persone indagate dopo due anni di indagini da parte della Squadra Mobile di Novara, con la quale ha collaborato il nucleo specializzato sulle sette del Servizio Centrale Operativo. Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù ed alla commissione di numerosi ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Bambina smaschera 30 anni di schiavismo sessuale della psico-setta del 'Dottore' - Adnkronos : Violenze sessuali e adepti ridotti in schiavitù, operazione contro 'psico-setta' - bizcommunityit : Bambina smaschera 30 anni di schiavismo sessuale della psico-setta del 'Dottore' - augusto_amato : Bambina smaschera 30 anni di schiavismo sessuale della psico-setta del 'Dottore' (di F. Olivo) - piemarcy : RT @ImolaOggi: ??Novara, scoperta psico-setta di schiavi del sesso. Abusi sui minori -