#iltempodioshø (Di martedì 21 luglio 2020) Parroco sposa due donne sostituendo il sindaco. Nel piccolo comune di Sant'Oreste il sacerdote ha indossato la fascia tricolore e ha unito in matrimonio civile le fedeli. Dopo che la notizia della cerimonia è diventata pubblica Don Emanuele si è dimesso. Leggi su iltempo

