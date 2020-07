Il principe Filippo ha un altro impegno ufficiale (alla faccia dei «gufi») (Di martedì 21 luglio 2020) Si dice che le fake news sulla morte allunghino la vita. Di sicuro, nell’ultimo periodo, il principe Filippo ne ha dovute dribblare parecchie: soprattutto alla fine di marzo, quando alcuni tabloid – ma non solo – iniziarono a cavalcare l’indiscrezione riguardo il suo presunto decesso: «Buckingham Palace, considerata l’emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus, per adesso non può ufficializzarlo». Leggi su vanityfair

ticino_live : Post Edited: Nuove dai Windsor – il principe Filippo e il principe Andrea - ticino_live : Nuove dai Windsor – il principe Filippo e il principe Andrea - elisabetta_pini : @_MHaruma Filippo è letteralmente il primo principe Disney (anche perchè è il terzo da quando sono iniziati i class… - Ernesta_dag : Come è sul pezzo il principe Filippo a 99 anni, nessuno mai. Che invidiaaaa! - infoitinterno : Morto Filippo Sgubbi, principe del Foro di Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo In molti lo davano per morto, ma lui ‘è tornato’: ecco a voi il principe Filippo Il Fatto Quotidiano Il principe Filippo ha un altro impegno ufficiale (alla faccia dei «gufi»)

Si dice che le fake news sulla morte allunghino la vita. Di sicuro, nell’ultimo periodo, il principe Filippo ne ha dovute dribblare parecchie: soprattutto alla fine di marzo, quando alcuni tabloid – ...

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi: si trasferiranno in Italia?

E’ stato un matrimonio chiacchierato, quello tra Beatrice di York, figlia del principe Andrea d’Inghilterra e Sarah ... elementi fondamentali del trattamento da noi eseguito. Tobiz di Filippo ...

Si dice che le fake news sulla morte allunghino la vita. Di sicuro, nell’ultimo periodo, il principe Filippo ne ha dovute dribblare parecchie: soprattutto alla fine di marzo, quando alcuni tabloid – ...E’ stato un matrimonio chiacchierato, quello tra Beatrice di York, figlia del principe Andrea d’Inghilterra e Sarah ... elementi fondamentali del trattamento da noi eseguito. Tobiz di Filippo ...