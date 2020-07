Il bagno 64 di Riccione e il focolaio partito dalla 17enne positiva a Covid-19 (Di martedì 21 luglio 2020) La ragazza di 17 anni che ha scoperto di essere positiva al Coronavirus SARS-COV-2 ed è attualmente confinata nella sua abitazione a Modena oltre alla discoteca di Misano Adriatico aveva utilizzato un ombrellone dello stabilimento bagno 64 di Riccione. Il bagno 64 di Riccione e il focolaio partito dalla 17enne positiva a Covid-19 E così, mentre i nuovi contagi si attestano a quota 42 in regione, di cui 8 a Bologna e si contano 3 nuovi decessi, tra cui un bolognese di 84 anni, sono state messe in quarantena 40 persone che avevano avuto contatti con lei durante i giorni della vacanza. Spiega oggi Repubblica Bologna: Due di loro, di 17 e 19 anni, sono risultati ... Leggi su nextquotidiano

