Fortnite Patch 13.30, server offline: cosa aggiunge l’aggiornamento (Di martedì 21 luglio 2020) Fortnite si aggiorna alla versione 13.30 con una nuova Patch. L’annuncio arriva da Epic Games che sui suoi profili social ha avvertito gli utenti che i server di gioco saranno offline per le prossime ore per permettere l’aggiornamento e introdurre le consuete novità settimanali. Non sono ancora state rese note le aggiunte che verranno applicate al gioco, ma è probabile che oltre alla correzione di alcuni bug verranno implementate skin e armi nuove, di cui non mancheremo di aggiornarvi appena arriveranno comunicazioni ufficiali in merito. I server dovrebbero essere offline fino alle 12. Mida torna in Fortnite? La Patch 13.30 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è quindi in arrivo, e potrebbe magari ... Leggi su italiasera

