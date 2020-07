Fmi, crisi Covid penalizza le donne (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – La crisi legata alla pandemia Covid-19 rischia di penalizzare soprattutto le donne ampliando il gap di genere che persiste nonostante i 30 anni di progressi. A dirlo è il Fmi invitando la politica ad adottare misure che possano mitigare gli effetti della crisi sulle donne e prevenire ulteriori passi indietro sull’uguaglianza di genere. “Quello che è positivo per le donne è alla fine positivo per affrontare le disuguaglianze di reddito, la crescita economica e la resilienza”, aggiunge il Fondo definendo “essenziale” l’adozione di misure che “limitino gli effetti della pandemia sulle donne”. In una nota pubblicata sul sito, l’Istituto elenca i diversi motivi ... Leggi su quifinanza

