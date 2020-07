Fifa 20 aggiornamento Web App e Companion App: filtro rarità disponibile! (Di martedì 21 luglio 2020) EA Sports ha rilasciato il 20 luglio un nuovo aggiornamento, per la Web app e la Companion App di Fifa 20 che introduce anche in queste applicazioni il filtro “Rarità”, aggiunto su console in una delle precedenti patch, che permette di filtrare sia sul mercato che nel club le card di FUT in base alle … L'articolo Fifa 20 aggiornamento Web App e Companion App: filtro rarità disponibile! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

Ultime Notizie dalla rete : Fifa aggiornamento Fifa 20 Patch 1.23 - Nuovo aggiornamento disponibile! FUT Universe EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup Series

ma nei prossimi giorni saranno disponibili ulteriori informazioni sulla messa in onda locale e sui concorrenti. Ulteriori dettagli e aggiornamenti su EA SPORTS FIFA 20 Summer Cup sono disponibili qui.

PES 2021 arriva a settembre, ecco tutte le novità

La sfida tra PES e FIFA sta per ripartire: dopo l'annuncio di eFootball PES 2021 Season Update, Konami ha confermato che l'edizione di quest'anno sarà proposta sotto forma di "aggiornamento separato", ...

