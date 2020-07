Elettra Lamborghini e Afrojack sposi: habemus datam? (Di martedì 21 luglio 2020) Secondo il sito Dagospia, Elettra Lamborghini e Afrojack convoleranno a nozze il prossimo 6 Settembre, in una villa sul Lago di Garda Stanno insieme dal Dicembre 2019 e sono pronti al grande passo. Ma quando? Secondo il sito Dagospia la regina del twerking Elettra Lamborghini e il dee-jay e produttore olandese Afrojack dovrebbero convolare a nozze il prossimo 6 Settembre. La cerimonia, e il relativo ricevimento, dovrebbe tenersi in una villa sulle sponde del Lago di Garda e attualmente i due sarebbero alla ricerca della casa da condividere come marito e moglie in quel di Milano. Nei preparativi per il suo giorno più bello, Elettra Lamborghini (che le vendite del singolo Musica è il resto scompare annoverano ... Leggi su zon

