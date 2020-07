Dynabook Satellite pro L50-G: buon display e prestazioni che rispettano le attese, un plus lo sportellino copri-webcam (Di martedì 21 luglio 2020) Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di provare un notebook della famiglia Satellite Pro L50-G di Dynabook, pensata per offrire alle aziende dei prodotti con una buon rapporto fra prestazioni qualità e prezzo, in una configurazione dotata di display da 15,6″ FullHD TFT, CPU Intel i5-10210U, 8GB di RAM, 256GB di memoria SSD e Windows 10 PRO. Dal punto di vista del design il Satellite pro L50-G è abbastanza standard, puntando ad un’utenza professionale si presenta con linee semplici ed una trama striata sia nella copertura posteriore del display che nel pannello interno che circonda tastiera; abbastanza contenute le cornici che circondano il display sui lati e nella parte superiore. Le dimensioni non differiscono da prodotti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dynabook Satellite Pro C50 e vernice antibatterica

Il laptop Satellite Pro C50 di Dynabook disponibile anche in Italia dal mese scorso è dotato di un rivestimento in vernice antibatterica. Il laptop Satellite Pro C50 di Dynabook disponibile anche in I ...

