Covid, in Brasile altri 632 morti (Di martedì 21 luglio 2020) Il Brasile ha superato gli 80.000 decessi a causa del Covid-19 per oltre 2,1 milioni di casi confermati della malattia. In particolare, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore ci sono stati 632 nuovi decessi, quindi il numero complessivo è ora di 80.120. Le autorità sanitarie brasiliane hanno registrato ieri 20.257 nuovi casi, che portano il conteggio globale a 2.118.646 casi positivi. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

Tg3web : In Italia i contagi sono ancora in calo, ma nel resto d' Europa si registrano nuovi focolai. In Francia è obbligato… - Avvenire_Nei : Covid. La nave ospedale 'Papa Francesco' porta cure e medicine sul Rio delle Amazzoni - fattoquotidiano : Brasile, nelle carceri il covid corre veloce e a giugno +800% dei casi. Il ricercatore: “Condizioni disumane” - Tele_Nicosia : Covid, in Brasile altri 632 morti - StreetNews24 : Il Brasile ha superato gli 80.000 decessi a causa del Covid-19 per oltre 2,1 milioni di casi confermati della malat… -