Cosa succede a Alex Zanardi ora che è stato dimesso (Di martedì 21 luglio 2020) L’ospedale di Siena ha annunciato che Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro di neuroriabilitazione. Secondo i medici le sue condizioni sono attualmente stabili: la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese ha spiegato che dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione. “I nostri professionisti- afferma il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese Valtere Giovannini- rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. ... Leggi su nextquotidiano

PALERMO, 21 luglio – Questa mattina, a Palermo, i carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Pal ...

Reggio Audace-Bari, De Laurentiis sogna la Serie B (con l’incognita Serie A)

Il tutto magari pensando anche a più avanti: cosa potrebbe succedere nel caso in cui il Bari raggiungesse il Napoli in Serie A? Al momento il regolamento parla chiaro, con l'impossibilità per De ...

