Coronavirus, De Luca tuona: “Chiudere i negozi in cui ci sono commessi o clienti senza mascherina” (Di martedì 21 luglio 2020) L’aumento dei contagi in Campania preoccupa il governatore De Luca, in particolare in alcune aree come l’Alto Casertano e a Salerno. “Bisogna chiudere con i vigili urbani i negozi nei quali si trovano o commessi o clienti senza mascherina”, afferma il presidente della Regione Campania a margine di una conferenza stampa sull’ospedale di Pozzuoli. Coronavirus, De … L'articolo Coronavirus, De Luca tuona: “Chiudere i negozi in cui ci sono commessi o clienti senza mascherina” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

