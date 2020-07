Chelsea, Lampard su Havertz: “Non voglio parlarne, è di un’altra squadra” (Di martedì 21 luglio 2020) “Non voglio parlare di Havertz, è un calciatore di un’altra squadra. Sto pensando solo alla prossima partita che è molto importante per il futuro del Chelsea. L’ultima cosa che voglio fare è quella di parlare di calciatori che non sono nostri”. Queste le dichiarazioni di Frank Lampard su uno dei possibili obiettivi del Chelsea. Le voci di mercato parlano di un imminente accordo con Kai Havertz: “Quando ho la possibilità di parlare con altri giocatori per convincerli a firmare, parlo principalmente del mio progetto di gioco”, ha concluso Lampard. Leggi su sportface

