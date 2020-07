Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, sembrava un diavolo” (Di martedì 21 luglio 2020) “Non si fermava più, buttava mazzate. mentre picchiava i bambini, le mazze si sono spezzate”. Accadeva il 27 gennaio 2019 a Cardito, nel Napoletano, nelle ore immediatamente precedenti alla morte di Giuseppe D., un bambino di 7 anni, massacrato dai colpi di bastone. A processo con l’accusa di averli sferrati c’è l’ex compagno della madre, Valentina Casa. È lei a fornire il racconto di quei momenti in aula, mentre si trova sotto processo insieme all’uomo che le ha ucciso il figlio davanti agli occhi, il 25enne Tony Essobdi Badre e che dal banco degli imputati descrive tutto come “un raptus di follia di 5 minuti”, interrompendo spesso la ... Leggi su ilfattoquotidiano

