Ultime Notizie Roma del 20-07-2020 ore 08:10 (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma Daily News radiogiornale Buona giornata da una redazione da Francesco Vitale in studio riprenderanno oggi alle 16 lavori del Consiglio Europeo su recovery Found dopo il nulla di fatto anche ieri nella terza giornata del vertice di Bruxelles prepara una soluzione con una riduzione dei sussidi a 400 miliardi e 390 miliardi e anticipa con te la soluzione da 400 condurrebbe un maggiore sconto per i paesi che ne hanno diritto quella da 390 un minore sconto spiega il premier per la prima volta dall’inizio la pandemia si sono registrati solo tre decessi in un giorno per coronavirus in Italia nessuno in Lombardia accadono anche i contagi altri 219 gravi invece la situazione in molte altre parti del mondo e gli stati quasi 63900 nuovi casi in 24 ore quasi 80 mila decessi totali in Brasile oggi da Ginevra a te su un punto dello m.se Oggi è il Tax Day il ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Il nuovo Ponte di #Genova è pronto, oggi il giorno del collaudo #ANSA - fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - Agenzia_Ansa : Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 t… - PulitiElena : RT @fanpage: Ricciardi: “Servono più controlli, rischiamo di fare la fine della Catalogna” #20luglio - LaskaJuventus : RT @fanpage: Ricciardi: “Servono più controlli, rischiamo di fare la fine della Catalogna” #20luglio -