Trova la ex con un altro: Daniel precipita dal sesto piano e muore a 29 anni a Trieste (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 29enne Daniel Ronconi è precipitato dal sesto piano di un palazzo a Trieste, dove abita l’ex fidanzata, ed è morto alcuni minuti dopo l’impatto. Il ragazzo triestino prima del volo da 20 metri aveva Trovato un uomo a casa della ex e della figlia piccola di tre anni. Lo racconta Il Piccolo, secondo cui ci sarebbe stata una colluttazione: “Potrebbe infatti esserti trattato di un gesto disperato oppure di un tragico incidente”.Sono le undici passate quando Daniel arriva nell’appartamento. In quell’alloggio, dove il ventinovenne aveva abitato fino a non molto tempo fa (in questo periodo si era trasferito dalla madre), vive la ex fidanzata venticinquenne con la bimba di tre anni. ... Leggi su huffingtonpost

