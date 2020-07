Tragedia in pieno centro a Latina: muore un uomo stroncato da un malore in strada (Di lunedì 20 luglio 2020) Dramma a Latina, in pieno centro cittadino, dove un uomo di 51 anni è morto stroncato da un malore in strada . E' accaduto in via IV novembre, lungo la strada alle spalle delle poste centrali. A ... Leggi su latinatoday

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia pieno Tragedia in pieno centro a Latina: muore un uomo stroncato da un malore in strada LatinaToday Latina, tragedia in pieno centro. Un uomo si accascia a terra e muore

Tragedia in pieno centro a Latina. Un uomo questa mattina intorno alle 9:30 si è improvvisamente accasciato a terra all’altezza di viale Italia.

Flavia Piccinni: "La tragedia di Sarah Scazzi rivela il lato oscuro della Puglia (e di tutti noi)"

Come in un film di Lynch (mettiamo un seriale, Twin Peaks), la superficie di un accadimento, il suo primo movimento - in questo caso la scomparsa di una ragazzina - sta per svelare tutto un mondo, sco ...

Tragedia in pieno centro a Latina. Un uomo questa mattina intorno alle 9:30 si è improvvisamente accasciato a terra all’altezza di viale Italia.Come in un film di Lynch (mettiamo un seriale, Twin Peaks), la superficie di un accadimento, il suo primo movimento - in questo caso la scomparsa di una ragazzina - sta per svelare tutto un mondo, sco ...