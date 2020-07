Sgarbi sulla statua a Benigni: "Prima o poi riuscirò a buttarla giù" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il critico d'arte è andato a vedere la statua a Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Dopo aver fatto i complimenti allo scultore, per le sue opere, ha scherzato su quella dedicata al comico statua Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/20/Sgarbi-sulla-statua-a-Benigni-Prima-o-poi-riusciro-a-buttarla-giu/Sgarbi sulla statua a Benigni:"Prima o poi la butterò giù" Persone: Vittorio Sgarbi Roberto ... Leggi su ilgiornale

Blitz di Vittorio Sgarbi a Castiglion Fiorentino (Arezzo), il paese in cui c'è la statua dedicata a Roberto Benigni, nella frazione dove è nato. Il critico d'arte si è incontrato con il sindaco Mario ...