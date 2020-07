Pradè: “I nostri complimenti al mister Iachini. Dobbiamo continuare su questa strada” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la vittoria di ieri sul Torino, la Fiorentina – in un anno complicato – è riuscita ad agguantare la salvezza in maniera aritmetica. Ai canali ufficiali del club viola ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste alcune delle dichiarazioni come riportato da TMW: “Abbiamo visto che il lavoro paga. Faccio i miei più sentiti complimenti a Beppe Iachini perché gli avevamo chiesto questo: di toglierci dalle difficoltà. Lo ha fatto perciò, da parte di tutta la dirigenza lo ringrazio tanto. La squadra si sta iniziando ad esprimervi, anche se è un po’ tardi, ma vogliamo continuare su questa strada. E’ stata una stagione strana, che però ci porterà delle certezze per l’anno prossimo. Adesso andiamo a giocare con due ... Leggi su alfredopedulla

