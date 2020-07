MediEvil per PS4 contiene un emulatore PS1, ma non sperate di poter giocare a titoli vecchi (Di lunedì 20 luglio 2020) A distanza di circa un anno, si è scoperto che all'interno di MediEvil per PlayStation 4, si nasconde l'emulatore della prima PlayStation, anche se tuttavia non fa molto.Lance McDonald, famoso per aver scovato delle chicche interessanti sia per quanto riguarda la demo di Silent Hills creata da Hideo Kojima che per quanto riguarda Bloodborne, ha pubblicato su Twitter la scoperta, avvertendo inoltre che l'emulatore è valido solo per giocare alla versione originale di MediEvil. Non si può parlare quindi di "retrocompatibilità".Il remake di PlayStation 4 vi consente di sbloccare il gioco originale per la prima PlayStation, come una sorta di Easter Egg. Sfortunatamente però non è possibile sfruttarlo per giocare a titoli della prima ... Leggi su eurogamer

IGNitalia : MediEvil per PS4 è in offerta a soli 14,99 Euro @IGNitalia - GamingTalker : La remastered di MediEvil per PS4 include un emulatore 'ufficiale' della PS1, la prima PlayStation… -

Ultime Notizie dalla rete : MediEvil per MediEvil per PS4 contiene un emulatore PS1, ma non sperate di poter giocare a titoli vecchi Eurogamer.it La remastered di MediEvil per PS4 include un emulatore “ufficiale” della PS1, la prima PlayStation

In un weekend piuttosto tranquillo, in rete sono apparsi dei filmati che mostrano un emulatore della PS1 funzionare su PlayStation 4 modificate, e a quanto pare non è un classico lavoro di modders, be ...

MediEvil per PS4 è in offerta a soli 14,99 Euro

Amazon sconta MediEvil, gioco uscito in esclusiva per PS4. Il titolo è acquistabile al prezzo scontato di 14,99 Euro contro un prezzo di listino di 30,99 Euro. Si tratta del miglior prezzo dal giorno ...

In un weekend piuttosto tranquillo, in rete sono apparsi dei filmati che mostrano un emulatore della PS1 funzionare su PlayStation 4 modificate, e a quanto pare non è un classico lavoro di modders, be ...Amazon sconta MediEvil, gioco uscito in esclusiva per PS4. Il titolo è acquistabile al prezzo scontato di 14,99 Euro contro un prezzo di listino di 30,99 Euro. Si tratta del miglior prezzo dal giorno ...