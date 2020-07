Luca Argentero, lo scatto commuove il web: impossibile trattenersi (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Argentero ha emozionato i suoi follower con il suo emozionante scatto, il noto attore è pazzamente innamorato di lei. Foto: Instagram @Luca ArgenteroLuca Argentero è da poco diventato papà della piccola Nina Speranza, la bambina nata dall’amore con la compagna Cristina Marino: “Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi” ha detto il noto attore in una recente intervista. Nonostante la grande felicità il neo papà stia già sperimentando le notti insonne, come rivelato a E poi c’è Cattelan: “Sono in carenza di sonno, è il festival della colica.” Tuttavia, Luca è talmente tanto ... Leggi su chenews

MIAmarket_Rome : RT @APAudiovisivi: Terminate le riprese di #DocNelleTueMani”?? Ad annunciarlo Luca Argentero su Instagram. La #fiction, interrotta alla qua… - infoitcultura : Doc nelle tue mani, finite le riprese. Luca Argentero: ‘Puntate pazzesche’ - APAudiovisivi : Terminate le riprese di #DocNelleTueMani”?? Ad annunciarlo Luca Argentero su Instagram. La #fiction, interrotta all… - chiara_matthews : Apro Instagram e vedo dei piedini... Per un attimo il mio cuore si è fermato. Era un post di Luca Argentero. ?? - ilariadituccio : RT @IlContiAndrea: #LucaArgentero: “Chiuse le nuove puntate pazzesche di #DOC”, ecco cosa accadrà (SPOILER) ?? @FQMagazineit @Lucaargentero… -