Juve-Lazio, i convocati di Sarri: le decisioni su Chiellini, Bonucci, De Ligt e Bentancur (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus scenderà in campo questa sera alle 21.45 per affrontare la Lazio nel big match della 35esima giornata di Serie A. Sarebbe dovuta essere la partitissima Scudetto ma i biancocelesti sono a -8. Se la Lazio dovesse vincere si ritroverebbe al secondo a -5, a 4 giornate dal termine e aprirebbe la crisi Juve, che non vince da tre gare. Dunque, nessun esito scontato all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha diramato poco fa l'elenco dei convocati per la sfida di questa... Leggi su 90min

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - albianconero37 : Negli ultimi 10 anni: Lazio 4 trofei Napoli 4 trofei Milan 2 trofei Inter 0 trofei sabotata dalla juve - pavel111972 : @ArturoDiaconale quali sarebbero i fattori che hanno bloccato la Lazio?? Spiegacelo fenomeno....... Mo va a finire… -