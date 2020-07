Inter, Lukaku, che fenomeno: il 13 arriva al primo colpo (Di lunedì 20 luglio 2020) Solamente 24 volte un giocatore di Serie A era riuscito ad andare a segno per 13 volte in trasferta in una sola stagione. Mai nessuno ci era riuscito al primo anno nel campionato italiano. Tutto ... Leggi su gazzetta

Inter : ?? | RECORD Romelu #Lukaku è il 1° giocatore in grado di realizzare 1?3? gol in trasferta nella sua stagione d’esor… - Inter : ?? | FINALE Non cambia il risultato nei quattro minuti di recupero, all'Olimpico finisce in parità ?? #RomaInter… - Inter : ???? | ROOOOOMELUUUUUUU!!! 88' - Rigore netto per il fallo di Spinazzola su Moses: #Lukaku va dal dischetto e trasfo… - corradone91 : Scenario: #Sanchez viene riscattato dall'#Inter e decide di restare in #SerieA. Vi piacerebbe un eventuale attacco… - notiziasportiva : #Inter, Record #Lukaku: miglior marcatore in trasferta -