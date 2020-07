Giuseppe Conte prende tempo a Bruxelles, ma per dare ossigeno all’Italia servono 20 miliardi (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo il dramma dell’epidemia e il conseguente blocco delle attività produttive, all’Italia servono almeno 20 miliardi. Il Governo dovrà aumentare il deficit per rifinanziare la cassa integrazione, rateizzare le tasse e aiutare i Comuni. Ma i primi finanziamenti del Recovery Fund arriveranno solo nel 2021. La posizione di Giuseppe Conte è messa nuovamente a dura … L'articolo Giuseppe Conte prende tempo a Bruxelles, ma per dare ossigeno all’Italia servono 20 miliardi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte e l'Europa del Partito democratico L'HuffPost Conte il miglior premier degli ultimi 25 anni con il 30% secondo i sondaggi Demos

L’attuale Presidente del Consiglio piace a un italiano su 3, un giudizio positivo legato soprattutto alla gestione della pandemia. Silvio Berlusconi è presente in classifica al secondo posto ...

Conte, sondaggi: il miglior Presidente del Consiglio dal 1994 ad oggi

Tra i premier al comando quindi, Giuseppe Conte sembra essersi conquistato il podio: in carica da oltre due anni. Ha, infatti, presieduto due diverse coalizioni. In particolare, è il più apprezzato ...

