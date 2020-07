Francesca Parlacino fa il suo debutto in Sala Rossa (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Parlacino fa il suo ingresso, seppur virtuale, in Sala Rossa. La neo-consigliera della Lega ha preso il posto di Alberto Morano che si è dimesso dal ruolo che ha ricoperto per 4 anni. “Sono molto emozionata di assumere questo incarico. – ha dichiarato Parlacino – Sono dispiaciuta per ciò che è avvenuto a Morano e pur non volendo entrare nel merito a cui auguro ogni bene. Farò il possibile per lavorare al meglio: ci tengo a occuparmi delle periferie e di sicurezza. Ci sono tematiche come quelle delle disabilità e delle fasce protette a cui sono legata e sono convinta che insieme si possa fare un buon lavoro”. L'articolo Francesca Parlacino fa il suo debutto in ... Leggi su nuovasocieta

