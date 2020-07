Coronavirus, ragazza di Modena contagiata a Riccione: positivi due amici. Sono tutti asintomatici e in condizioni non preoccupanti (Di lunedì 20 luglio 2020) Due ragazzi positivi e altri sottoposti al tampone dopo il caso della 17enne di Modena risultata positivo dopo un controllo in ospedale a Rimini per un mal d’orecchio. Un 17enne e una giovane di 19, amici stretti della ragazzina che si è probabilmente contagiata durante la vacanza al mare a Riccione, Sono quindi stati trasportati, con un’ambulanza dedicata – come riporta Il Giorno – a casa dove dovranno stare in stretto isolamento per almeno due settimane. Sono asintomatici e Sono in condizioni non preoccupanti come del resto l’amica che per prima è risultata positiva. I controlli dell’Ausl di Rimini su tutti contatti, circa 40, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

