Cervinara, abusi su una bambina: il nonno non risponde l’altro indagato si difende (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’uomo accusato di aver violentato la nipotina di appena 5 anni. L’altro indagato ha risposto alle domande del gip respingendo ogni tipo di accusa nei suoi confronti. Entrambi restano in carcere. L’avvocato del nonno, Rolando Iorio, al termine dell’udienza ha avanzato l’istanza di sostituzione della misura cautelare. Il legale del 30enne, Pasquale Meccariello, ha presentato richiesta di scarcerazione per il suo assistito. Il giudice si è riservato di decidere. E’ indagata, ma a piede libero, anche la mamma della bambina che secondo l’accusa era a conoscenza di ciò che avveniva. Valle Caudina, familiari abusano di una ... Leggi su anteprima24

wam_the : Irpinia, abusi sessuali su bimba di 5 anni: arrestati nonno e zio. Mamma indagata -