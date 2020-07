Barcellona, Setien ai titoli di coda: ecco i due nomi per la panchina (Di lunedì 20 luglio 2020) Doveva essere il cambio che avrebbe restituito vitalità e dinamismo al Barcellona. Quique Setien si è presentato come un grande estimatore del gioco di Pep Guardiola, facendo sognare i tifosi catalani, convinti che si sarebbe tornati a festeggiare importanti trofei. Nulla di tutto ciò. Aspettando di comprendere se l'ostacolo Napoli sancirà o meno la fine della corsa in Champions League, i blaugrana non hanno conquistato alcun titolo nazionale. Inevitabilmente la testa di Setien, arrivato a gennaio per sostituire il deludente Ernesto Valverde, potrebbe presto rotolare.caption id="attachment 993503" align="alignnone" width="1024" Setien (getty images)/captionSOSTITUTIDel resto non mancano gli eventuali rimpiazzi. Secondo quanto riportato da AS, i nomi per la successione sono ... Leggi su itasportpress

