Bar Refaeli condannata ai servizi sociali per evasione fiscale (Di lunedì 20 luglio 2020) Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per evasione fiscale . Secondo il tribunale di Tel Aviv, la top model israeliana dovrà scontare nove mesi di servizi sociali . Condanna più ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Bar Refaeli condannata per evasione fiscale lavorerà per 9 mesi ai servizi sociali - CdT_Online : Bar Refaeli condannata per evasione fiscale - iconanews : Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale - UnioneSarda : #Israele - #BarRefaeli condannata per evasione fiscale: multa e nove mesi di servizi sociali - serenel14278447 : Israele: Bar Refaeli condannata per evasione fiscale -